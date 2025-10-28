منى المرِي: الإعلام الإماراتي كان ولا يزال منصة فاعلة للحفاظ على هوية الدولة

أكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، أن منتدى الإعلام الإماراتي أصبح، بفضل دعم القيادة الرشيدة، منصة وطنية رائدة للحوار الإعلامي وتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع، مشيرة إلى أن انطلاق المنتدى قبل عشرة أعوام جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ليكون الإعلام الإماراتي صوت الوطن وشريكاً أساسياً في التنمية.

وقالت المرّي في كلمتها الترحيبية خلال انطلاق فعاليات المنتدى الذي يقام في متحف المستقبل، إن مستقبل الإعلام سيظل وثيق الارتباط بالابتكار والقدرة على التكيف مع التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهوية الوطنية التي تشكل جوهر الرسالة الإعلامية الإماراتية.

وأضافت أن الإعلام الإماراتي كان ولا يزال منصة فاعلة للحفاظ على رؤية وهوية الدولة وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، معربة عن فخرها بالدور الذي يضطلع به الإعلاميون في خدمة الوطن ونقل رسالته الحضارية والإنسانية إلى العالم.