حمدان بن محمد: ماضون في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لمدن المستقبل

أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن استضافة دبي لقمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، تعكس مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للحوار الحضري، يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة، تُسهم في بناء مدن أكثر استدامة وشمولية وذكاء، لافتاً سموّه إلى أن مشاركة قادة 350 مدينة من مختلف أنحاء العالم في هذا الحدث الدولي البارز، تؤكد الثقة العالمية بتجربة دبي التنموية، وريادتها في صياغة نموذج حضري متكامل، يقوم على التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.

وقال سموّه: «إن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست دعائم مدينة المستقبل القائمة على الإنسان والمعرفة والابتكار، وهو ما نلمسه اليوم في المنجزات التي حققتها دبي على صعيد التخطيط الحضري، واستدامة الموارد، وتهيئة بنية تحتية رقمية وخدمية تجعلها من بين أكثر المدن استعداداً للمستقبل».

وأضاف سموّه: «نحرص على أن تكون دبي منصة تجمع قادة المدن والخبراء وصُنّاع القرار لمناقشة الحلول التي تضمن توازناً بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وجودة الحياة، وماضون في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في تطوير نماذج مدن المستقبل التي تضع الإنسان محوراً أساسياً في خطط التنمية، وتستشرف احتياجات الأجيال القادمة».

جاء ذلك خلال حضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، افتتاح قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 ومنتدى رؤساء البلديات، التي تستضيفها إكسبو سيتي دبي، بمشاركة أكثر من 150 رئيس بلدية، والمئات من قادة المدن من 350 مدينة، للنهوض بمستقبل التنمية الحضرية المستدامة والشاملة، حيث تُعزّز استضافة دبي للحدث الرائد عالمياً، الذي تستمر فعالياته حتى 29 أكتوبر الجاري، التزامها بتسهيل الحوار الدولي بين قادة المدن العالمية، لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ومرونة المدن والفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، جمعت دبي مدن العالم من خلال قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة رؤساء بلديات وقيادات من أكثر من 350 مدينة حول العالم، وشهدتُ على هامش الافتتاح توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دبي وكل من طوكيو وبريزبان، كما التقيت عدداً من القيادات المشاركة من مختلف المدن، ورحبنا بهم في دولة الإمارات».

وأضاف سموّه: «نتمنى التوفيق للمشاركين، ونتطلع لأن تكون هذه القمة منطلقاً لرؤى جديدة للمدن، تُرسّخ مبادئ الاستدامة والابتكار وتضع الإنسان وجودة حياته في قلب القرار».

حضر الافتتاح، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم الهاشمي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة في القمة.

والتقى سموّه عدداً من المشاركين في القمة من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم عمدة مدينة طوكيو، يوريكو كويكي، إلى جانب رؤساء بلديات وقادة حكوميين وصُنّاع سياسات، مؤكداً سموّه أهمية تعزيز التعاون في ظل التوسع الحضري المتسارع.

وأكّد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، أن دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل مسيرتها في بناء مدينة رائدة، محورها الإنسان، ووجهتها المستقبل، تسعى إلى أن تكون الأفضل والأجمل بين مدن العالم.

وقال: «دبي نموذج عالمي في تطوير مدن تنبض بالحياة وتُعنى بالإنسان أولاً، وتحرص على تبادل الخبرات ومشاركة التجارب والممارسات الناجحة التي طوّرتها عبر شراكات محلية وعالمية في القطاعين الحكومي والخاص، بما يُرسّخ قيم الرفاه وجودة الحياة».

وأضاف: «تُمثّل قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 منصةً تجمع قادة المدن من مختلف أنحاء العالم، للحوار حول المستقبل والعمل المشترك على بنائه، وتؤكد دبي من موقعها مدينةً عالميةً ومركزاً دولياً حيوياً، التزامها بتعزيز التعاون بين مدن العالم، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة».

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال عمدة مدينة بريسبان أدريان شرينر: «تأسست قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات على مبدأ أساسي هو جمع المدن والشعوب، بهدف إحداث تغيير إيجابي، وبناء عالم أفضل للجميع. ومن هنا، فإن وقوفنا اليوم في موقع معرض إكسبو الدولي - هذا المكان الذي كان ولايزال مصدراً للتعاون والصداقة - يُعدّ أمراً بالغ الأهمية وله دلالة عميقة، نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى إمارة دبي وقيادتها على الدعم الكبير الذي قدموه، والذي أسهم في إطلاق ما نؤمن بأنه سيكون أفضل قمة في تاريخها الممتد لثلاثة عقود».

وافتُتح الملتقى العالمي الذي تنعقد فعالياته في مركز دبي للمعارض، بجلسة ركزت على نهضة دبي، مدفوعة بقيادتها الرائدة، والمُتجسّدة في خطة دبي الحضرية الكبرى 2040، وخطة مئوية الإمارات 2071، واستضافت الجلسة مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بلهول، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، هيئة دبي الرقمية، يونس آل ناصر، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات عضو اللجنة العليا للتخطيط العمراني، منى عبدالرحمن العصيمي، حيث ناقشت الجلسة نماذج دبي في الحوكمة وبناء الكفاءات والتعاون.

يُذكر أن قمة المدن العالمية ومنتدى رؤساء البلديات 2025 هي أكبر ملتقى عالمي يجمع قادة المدن ورؤساء البلديات والأعمال والمؤسسات المرتبطة بالشأن الحضري، وتتناول القمة مواضيع عالمية، بما في ذلك الإسكان الميسور وحلول النقل الحضرية، إضافة إلى المدن الذكية القائمة على البيانات والمستدامة بيئياً.

حمدان بن محمد:

• رؤية محمد بن راشد أرست دعائم مدينة المستقبل القائمة على الإنسان والمعرفة والابتكار.

• دبي تؤكد ريادتها في تطوير نماذج حضرية متكاملة تستشرف احتياجات الأجيال القادمة.