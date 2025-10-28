رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في قصر الشاطئ في أبوظبي، أخاه صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وتبادل صاحب السموّ رئيس الدولة وصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية. كما بحث سموّهما عدداً من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، وفي مقدمتها أولويات الدولة التنموية التي تقوم على بناء الإنسان وتمكينه بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها ورؤيتها المستقبلية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يديم على دولة الإمارات تقدمها وازدهارها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.