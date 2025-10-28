خالد بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «أوراكل»

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «أوراكل» العالمية لتقنية المعلومات وقواعد البيانات، مايك سيسيليا.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك في إطار جهود أبوظبي للتحوّل الرقمي، وبناء اقتصاد قائم على الابتكار، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمكين التحوّل الرقمي في القطاعات الحيوية في الإمارة.

حضر اللقاء رئيس دائرة التمكين الحكومي أحمد تميم الكتاب، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف سعيد غباش .