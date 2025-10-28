حمدان بن محمد يشهد توقيع شراكات لتعزيز التعاون في مجال تصميم مدن محورها الإنسان

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية والشراكات الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تصميم مدن ومجتمعات حضرية مزدهرة ومستدامة محورها الإنسان، وذلك في جناح حكومة دبي المشارك في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 في مدينة إكسبو دبي.

ووقّع الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، وحاكمة طوكيو يوريكو كويكي، مذكرة تفاهم ثنائية تركّز على تعزيز التبادل المعرفي والتعاون العملي في مجالات البنية التحتية والنقل، والثقافة والترفيه، والصناعة والشركات الناشئة، والتعليم، والجاهزية للطوارئ، والمرونة الحضرية، والتكنولوجيا الرقمية. كما وقّع عبدالله محمد البسطي، وعمدة مدينة بريزبان الأسترالية، لورد أدريان شرينر، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل المعرفة بين مدينتي دبي وبريزبان، وتركز الشراكة على مجالات رئيسة، تشمل حوكمة وإدارة المدن، وتنظيم الفعاليات الكبرى، وتطوير آفاق سياحية جديدة، وتعزيز إسهام سياحة المؤتمرات والزيارات في الاقتصاد، والارتقاء أكثر بجودة الحياة، واستقطاب المواهب والكفاءات المتميّزة.

وحقق جناح حكومة دبي المشارك في أكبر نسخة من القمة التي استقطبت مشاركات من أكثر من 350 مدينة وما يزيد على 200 من قادة المدن، وأكثر من 150 عمدة مدينة ورئيس بلدية، إقبالاً واسعاً من الحضور والزوار الذين تعرفوا فيه ومن خلال الخريطة التفاعلية التي يتوسطها الجناح، إلى ماضي وحاضر ومستقبل دبي وصولاً إلى مستهدفات خطة دبي 2033.