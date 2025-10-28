لطيفة بنت محمد: المُدن حاضنات كبرى للثقافة والإبداع

زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، القمة العالمية للمدن التي انطلقت فعالياتها أمس، في مدينة إكسبو دبي، حيث تفقّدت سموّها خلال الزيارة جانباً من منصات الجهات المشاركة، واطّلعت على أبرز الحلول والمبادرات المعروضة في مجالات التخطيط الحضري المُستدام والمرونة الحضرية.

شملت جولة سموّها زيارة منصة حكومة دبي، التي استعرضت أحدث مشاريع الإمارة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والتحوّل الذكي، كما تضمنت الجولة منصة مدينة بريسبان الأسترالية. وحرصت سموها خلال الجولة على التعرّف إلى استراتيجيات المدن العالمية في مواجهة تحديات النمو السكاني والتغير المناخي، وحضرت جانباً من منتدى المهنيين الشباب.

وخلال الزيارة، أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الدور الجوهري للمدن للتمازج الحضاري ومحركات للإبداع، وقالت: «القمة العالمية للمدن تتجاوز قيمتها مجرد كونها منصة للحوار الاقتصادي والتخطيط العمراني؛ فهي احتفاءٌ بالمدن باعتبارها الحاضنات الكبرى للثقافة والابتكار، فالمدن هي الأماكن التي يلتقي فيها العالم، وتصبح منبعاً حقيقياً للأفكار الخلاّقة، ومساحة للتفاعل الحضاري الذي يُغني التجربة الإنسانية. ولاشك في أن التخطيط الناجح والفعال للمدن لا يكتمل إلا بربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الإنسانية».

ونوّهت سموها بالتوجّه الاستراتيجي لدبي نحو بناء نموذج فريد للمدن لا تقتصر على كونها ذكية ومستدامة اقتصادياً، بل مزدهرةً ثقافياً وإبداعياً أيضاً، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي للإبداع، لافتةً سموها إلى أن القمة العالمية للمدن تُعد منصة مثالية لتبادل الخبرات التي تخدم هذا الهدف الطموح.

وعلى هامش القمة، التقت سموها حاكمة طوكيو في اليابان، يوريكو كويكي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مدينتي دبي وطوكيو، واستعرضا فرص تطوير العلاقات في المجالات التنموية والإبداعية والمعرفية. وحضر اللقاء مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بوحميد، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، ومدير عام بلدية دبي، مروان أحمد بن غليطة. ومن الجانب الياباني كلٌّ من المدير العام لمكتب المحافظة للتخطيط والسياسات، أكيرا ساتو، والمستشار الخاص للمحافظة للشؤون الدولية، أتسوشي كوابارا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.