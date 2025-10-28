«الوطني للأرصاد» يتوقع سقوط أمطار

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً. وذكر المركز في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية وتراوح سرعتها بين 10 و20 وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول في الساعة 15:29، والمد الثاني في الساعة 07:32، والجزر الأول في الساعة 08:51، والجزر الثاني في الساعة 23:41. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 21:12، والمد الثاني في الساعة 02:36، والجزر الأول في الساعة 07:49، والجزر الثاني في الساعة 19:34.