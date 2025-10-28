تكرار الوصول لـ 24 نقطة مرورية خلال «فترة التجربة» يلغي رخصة القيادة

أكد المقدم سعيد خلفان الكعبي، من قسم برنامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في شرطة أبوظبي، على أنه يتم إلغاء رخصة القيادة تحت التجربة، للسائق الذي لم يبلغ 21 سنة، في حال تكرر وصوله للحد التراكمي للنقاط في فترة التجربة، ولا يجوز له التقدم لرخصة قيادة جديدة إلا بعد مرور سنة على إلغاء الرخصة.

وقال الكعبي إن النقاط المرورية التي أقرها قانون السير والمرور الاتحادي، واللائحة التنفيذية للقانون، تم ربطها بحجز رخصة القيادة، لفترة زمنية معينة، أو إلغاء الرخصة.

وأضاف أن النقاط المرورية تحسب على بعض المخالفات المرورية التي تعتبر أكثر خطورة من المخالفات الأخرى، وتظل على رخصة القيادة لمدة عام كامل، وبعد مرور هذه المدة، تحذف النقاط من السجل المروري لقائد المركبة، بشرط عدم وصول مجموع النقاط المرورية على رخصة القيادة إلى الحد التراكمي وهو 24 نقطة مرورية في وقت واحد.

وتابع أنه: «إذا وصل مجموع النقاط المرورية إلى الحد التراكمي، تحجز رخصة القيادة، ويُمنع الشخص من قيادة أي مركبة، ولديه خياران، إما حجز رخصة القيادة لمدة معينة أو استرجاع الرخصة عبر إجراءات معينة في قسم أو أفرع برامج النقاط المرورية».

وأوضح أنه إذا كان قائد المركبة عمره أقل من 21 سنة، أي أنه يحمل رخصة قيادة مؤقتة أو تحت التجربة، ووصل إلى الحد التراكمي وهو 24 نقطة، فأمامه خياران، إما حجز رخصة القيادة مدة ستة أشهر، أو استرجاع رخصة القيادة من خلال التسجيل في برامج النقاط المرورية، ودفع مبلغ 2400 درهم لحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور، وتكون لمدة يوم واحد.

ونبّه الكعبي إلى أنه في حال تكرار وصول السائق، تحت عمر 21 سنة، للحد التراكمي للنقاط في فترة التجربة، تلغى رخصة قيادته، ولا يجوز له التقدم لرخصة قيادة جديدة إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الرخصة.

وأضاف أنه إذا كان قائد المركبة يحمل رخصة قيادة دائمة، أي عمره 21 سنة وأكثر، ووصل إلى الحد التراكمي للنقاط المرورية، فيكون لديه خياران، إما حجز رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر، أو استرجاع رخصة القيادة من خلال التسجيل في برامج النقاط المرورية، ودفع 2400 درهم، لحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور، لمدة يوم واحد.

أما في حال تكرار وصوله للحد التراكمي للنقاط المرورية، في مدة أقل من سنة من تاريخ السابقة الأولى، فيتم حجز رخصة القيادة، لمدة ستة أشهر، وبعد اكتمال هذه المدة، يقوم بدفع مبلغ 2400 درهم لحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور.

وحذّر الكعبي من خطورة ارتكاب المخالفات الخطرة التي تكون عليها نقاط مرورية كبيرة، ومن ذلك مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إذ تسجل على المخالف 12 نقطة مرورية، ومخالفة تعريض حياة الشخص نفسه والآخرين للخطر، يتم تسجيل 23 نقطة مرورية على المخالف.

واستعرض الكعبي خلال برنامج «أمن وأمان» الذي تبثه شرطة أبوظبي، الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الخاصة بالنقاط المرورية، وتشمل خدمة استرجاع رخصة القيادة لقائدي المركبات الذين وصلوا إلى الحد التراكمي من النقاط، من خلال التسجيل في برامج التأهيل وحضور الدورات، وخدمة تخفيض النقاط المرورية، وهي اختيارية لقائدي المركبات الذين لديهم نقاط مرورية بين ثماني نقاط و23 نقطة على رخصة القيادة، إذ بإمكانهم تخفيض ثماني نقاط مرورية من إجمالي مجموع النقاط، ويكون الإجراء بحضور مركز الخدمة والتسجيل، ودفع مبلغ 800 درهم لحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور.

وأشار إلى مواقع التقديم على هذه الخدمات وحضور دورات التأهيل، ومن ذلك قسم برامج النقاط المرورية في منطقة مصفح في أبوظبي، وفرع برامج النقاط المرورية في العين، وفرع برامج النقاط المرورية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ويكون التسجيل من الساعة السابعة إلى التاسعة صباحاً، وقبل الحضور يجب على السائق التأكد من أنه تم تحويل النقاط المرورية على رخصة القيادة.

ودعا الكعبي السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وأن يكونوا شركاء في أمن الطرق، وقدوة في الالتزام المروري، فالسلامة مسؤوليتنا جميعاً، حاثاً السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة، وحجز المركبة.

جدير بالذكر أن برامج النقاط المرورية التأهيلية للسائقين المخالفين تشمل برنامجين، الأول يتم من خلاله تخفيض ثماني نقاط مرورية «في حال وجود أقل من 24 نقطة مرورية على رخصة القيادة»، والبرنامج الثاني مختص باسترجاع رخصة القيادة في حال ارتكاب المخالف 24 نقطة مرورية، وذلك من خلال إلحاقه بمحاضرات توعية تثقيفية مكثفة بعد دفع الرسوم المقررة.

تعديل سلوك السائقين

أكدت شرطة أبوظبي أن برامج ودورات تخفيض النقاط المرورية تسهم في تعديل سلوك قائدي المركبات، والحد من الحوادث المرورية. وتستعرض دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور عدداً من المحاور، منها مفهوم النقاط المرورية والآثار المترتبة على تراكمها، والأنشطة المقدمة في قسم النقاط المرورية، وكيفية تجنب المخالفات المرورية، وقواعد الضبط المروري، وكيفية تخفيض النقاط واسترجاع رخص القيادة، وعرض فيديوهات لبعض المخالفات التي تم ضبطها عبر البوابات الإلكترونية وكيفية تفاديها.