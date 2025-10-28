شرطة دبي تحصد 5 جوائز لقادة الشرطة            

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي خمس جوائز من الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) لعام 2025، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأميركية على هامش المؤتمر السنوي للجمعية.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن فوز القيادة العامة لشرطة دبي بخمس جوائز مرموقة من الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) لعام 2025، يؤكد مجدداً المكانة الريادية التي تحتلها شرطة دبي على خارطة الأمن والتميز الشرطي على مستوى العالم، كما يعكس حجم الجهود النوعية التي تبذلها مختلف الإدارات والكوادر في سبيل تحقيق التميز المؤسسي، والابتكار في مجالات العمل الشرطي.

وأعرب عن فخرهم بهذا التميز المؤسسي والفردي الذي يُمثّل روح العمل الجماعي والتكامل المؤسسي الذي تتميز به شرطة دبي، مشيراً إلى أن هذه الجوائز ليست سوى محطة جديدة في مسيرة شرطة دبي نحو تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية التي تدعم التطلعات لأن تكون نموذجاً عالمياً يُحتذى في العمل الأمني المتكامل والمستدام.

وفازت شرطة دبي بثلاث جوائز في الفئة المؤسسية، الأولى جائزة المنع من الجرائم العابرة للحدود، عن فريق «الإنتربول 15» في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والثانية جائزة القيادة في منع الجريمة، عن «سكيور بلاي» في الإدارة العامة للتدريب، والثالثة تتمثّل في جائزة القيادة في بحوث إنفاذ القانون من الإدارة العامة للتدريب.

كما فازت شرطة دبي بجائزتين في الفئة الوظيفية، حيث حصد الرائد مهندس محمد عمر المهيري، جائزة القيادة في طيران الشرطة، والنقيب سماء عبدالرحيم الزرعوني، جائزة فئة القادة المؤثرين الأربعين تحت سن الأربعين.