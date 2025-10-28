شرطة الشارقة تُطلق مبادرة صوت المجتمع لتعزيز الحس الأمني

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة وقاية وحماية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، ورشة تعريفية ضمن مبادرة «صوت المجتمع» التي تُعدّ من أهم البرامج التطوعية الرائدة التي أطلقتها شرطة الشارقة، بهدف تمكين أفراد المجتمع من أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية أمن الإمارة، وتعزيز استقرارها عبر رصد السلوكيات السلبية، والإسهام في الإبلاغ عنها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك.

وتضمنت الورشة شرحاً حول آلية استخدام البرنامج الإلكتروني، إضافة إلى مناقشات تفاعلية وأسئلة طرحها المتطوعون حول أبرز الظواهر التي يمكن الإبلاغ عنها، والدور المجتمعي الذي يمكن أن يُسهموا به ضمن هذه المبادرة.

كما تتيح المبادرة الفرصة أمام الجمهور للتسجيل والمشاركة في فرص تطوعية، تُمكّنهم من الإسهام في خدمة المجتمع وتعزيز استقراره، من خلال دورهم كمراقبين يُسهمون في دعم أمن الإمارة، وقد شهدت المرحلة الأولى من إطلاق المبادرة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، شملت طلاباً وطالبات، وعدداً من ذوي الإعاقة ضمن أدوار تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم، إلى جانب منتسبين ومنتسبات من شرطة الشارقة، وعدد كبير من المتطوعين من الجمهور العام.