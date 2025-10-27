حمدان بن محمد: دبي تجمع مدن العالم للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتاح قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة إكسبو دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، جمعت دبي مدن العالم من خلال قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة رؤساء بلديات وقيادات من أكثر من 350 مدينة حول العالم، وشهدت على هامش الافتتاح توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دبي وكل من طوكيو وبريزبان، كما التقيت عدد من القيادات المشاركة من مختلف المدن، ورحبنا بهم في دولة الإمارات العربية المتحدة … نتمنى التوفيق للمشاركين، ونتطلع لأن تكون هذه القمة منطلقاً لرؤى جديدة للمدن، تُرسّخ مبادئ الاستدامة والابتكار وتضع الإنسان وجودة حياته في قلب القرار".