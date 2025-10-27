حاكم الشارقة يعتمد 450 وظيفة جديدة لأبناء الإمارة

صرح عبد الله إبراهيم الزعابي، رئيس "موارد الشارقة"، لـبرنامج "الخط المباشر" أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد 450 وظيفة جديدة لأبناء الشارقة تشمل التخصصات الجامعية كافة التي تلبي احتياجات الجهات الحكومية كافة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وأوضح أن الزعابي أن الأولوية لمنتسبي برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، ويبدأ تعيينهم مباشرة خلال الأشهر المقبلة مع بداية العام المقبل.

وأضاف أنه منذ بداية السنة وحتى يومنا هذا تم توظيف 2100 من خريجي مختلف التخصصات بالجامعات، وأن بعض التخصصات وصل التعيين فيها لخريجي عامي 2024 و2025.