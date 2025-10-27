محمد بن راشد يحضر أفراح البناي والزرعوني والخوري

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، فيصل عبدالعزيز البناي في أبوظبي بمناسبة زفاف نجليه عبدالعزيز إلى كريمة نجيب إبراهيم محمد الزرعوني، وعبدالله إلى كريمة سمير مير عبدالعزيز الخوري. وهنّأ سموهما العرسان وذويهم، متمنيين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.