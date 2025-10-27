محمد بن راشد يدعو إلى رفع العلم 3 نوفمبر في وقت واحد

دعا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة، إلى رفع علم الدولة يوم الإثنين في الثالث من نوفمبر في تمام الساعة 11 صباحاً، تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «الإخوة والأخوات.. نحتفي في الثالث من نوفمبر القادم بيوم العلم؛ يوم سنوي نجدد فيه العهد.. نجدد فيه الولاء.. نجدد فيه المحبة لراية دولتنا ورمز سيادتنا وعلم اتحادنا».

وأضاف سموّه: «ندعو جميع المواطنين والمقيمين وكافة المؤسسات في الدولة، إلى رفع علم الدولة يوم الإثنين 3 نوفمبر في تمام الساعة 11 صباحاً، تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته.. دام علم الإمارات بالعز شامخاً.. دام علم الإمارات بالمجد خفاقاً».