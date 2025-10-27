رئيس الدولة يحضر حفل زفاف نجلي فيصل البناي

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حفل الزفاف الذي أقامه فيصل عبدالعزيز البناي بمناسبة زفاف نجليه عبدالعزيز إلى كريمة نجيب إبراهيم محمد الزرعوني، وعبدالله إلى كريمة سمير مير عبدالعزيز الخوري، في قاعة «إرث أبوظبي».

كما حضر الحفل، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وهنّأ صاحب السموّ رئيس الدولة، العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن سعادتهم وشكرهم لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاركته أفراحهم، مثمنين نهج القيادة الأصيل في التواصل مع أبناء الوطن والحرص على مشاركتهم مختلف مناسباتهم الاجتماعية.

وتخللت الحفل - الذي حضره عدد من الشيوخ وجمع من المدعوين والأقارب - عروض الفنون الشعبية الإماراتية.