مذكرة تفاهم للاستثمار في طاقات الشباب

وقّع مركز الشباب العربي ومجموعة «إي آند» مذكرة تفاهم استراتيجية، بهدف تعزيز تمكين الشباب العربي بالمهارات المستقبلية في مجالات التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، وتوسيع فرص التعليم والتدريب العملي أمامهم.

وقال المركز في بيان صحافي أمس: «تتضمن الشراكة عدداً من المبادرات النوعية، من بينها تقديم فرص حصرية للشباب للالتحاق ببرامج مركز الشباب العربي، وتطوير وإطلاق أكاديمية الشباب كمنصة تعليمية رقمية متاحة للشباب العربي، إضافةً إلى دعم المشاركة في برنامج «الزمالة التقنية للشباب العربي، وتوفير فرص تدريب عملي نوعية».

وقالت المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، فاطمة الحلّامي: «تأتي هذه الشراكة لإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لاكتساب المهارات التي يحتاجون إليها للمنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، لذا نؤمن بأن تمكين الشباب يبدأ من الاستثمار في مهاراتهم وطاقاتهم، وإتاحة بيئة حقيقية للتعلم والتجربة والابتكار».