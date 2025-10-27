خالد بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلي فيصل عبدالعزيز البناي

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، بمناسبة زفاف نجليه عبدالعزيز إلى كريمة نجيب إبراهيم الزرعوني، وعبدالله إلى كريمة سمير مير عبدالعزيز الخوري.

وأعرب سموّه خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أُقيم أمس في قاعة «إرث أبوظبي» عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

وحضر حفل الاستقبال سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء ركن طيّار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

كما حضر الحفل الذي تخللته الأهازيج التراثية والفنون الشعبية، عدد من المسؤولين، وجمع من المدعوين والمهنئين وأقارب العرسان.