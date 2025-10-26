الإعلامية حصة الفلاسي تنضم إلى فريق مؤسسة دبي للإعلام

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن انضمام الإعلامية الإماراتية المعروفة حصة الفلاسي إلى فريق عملها، لتتولى تقديم مجموعة من البرامج التراثية الجديدة عبر منصاتها التلفزيونية والرقمية، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بدعم الكفاءات الوطنية، وتسليط الضوء على الموروث الثقافي والتراث المحلي وتقديمه برؤية معاصرة. ويأتي ذلك في إطار توجهات "دبي للإعلام" الهادفة إلى تعزيز مكانتها كواحدةٍ من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

ويمثل انضمام حصة الفلاسي إضافةً نوعيةً إلى نخبة الإعلاميين في "دبي للإعلام"، لما تتمتع به من خبرة طويلة وحضور جماهيري واسع في مجال البرامج التراثية والثقافية، إلى جانب أسلوبها المتميز في تقديم المحتوى الذي يحتفي بالقيم الإماراتية الأصيلة.

وتُعدّ حصة من الوجوه الإعلامية الإماراتية البارزة التي ارتبط اسمها بالمحتوى التراثي والثقافي، حيث قدّمت على مدار أكثر من عقدين عدداً من البرامج التلفزيونية التي تناولت الموروث الشعبي والعادات والتقاليد الإماراتية، ونالت عن أعمالها مجموعةً من الجوائز والتكريمات تقديراً لمساهماتها في مجال الإعلام.