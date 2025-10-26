«منتدى الإعلام الإماراتي» يستشرف مستقبل المشهد الإعلامي في دورته العاشرة الثلاثاء

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تُعقد أعمال «منتدى الإعلام الإماراتي» في نسخته العاشرة بعد غدٍ الثلاثاء.

ويُعقد المنتدى في متحف المستقبل بدبي بتنظيم «نادي دبي للصحافة» وبمشاركة الرموز والقيادات الإعلامية الإماراتية ومسؤولي المنصات الرقمية وأبرز المؤثرين وصُنّاع المحتوى.

وسيتخلل المنتدى تكريم الإعلام الإماراتي المطبوع والمرئي والمسموع وكذلك الرقمي، في بادرة تقدير لما يبذله الإعلام الوطني من جهود يواكب خلالها نهضة التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة.

ويواصل المنتدى، الذي يحتفل بعقدٍ من الإنجاز، دوره في مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالمشهد الإعلامي في دولة الإمارات، واستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي في ضوء التحوّلات الإقليمية والدولية، بما يعزّز تنافسيته عالمياً ويواكب المكانة المتقدمة للدولة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتتناول الدورة العاشرة عدداً من المحاور الرئيسية، تشمل تأثير التطورات الإقليمية والدولية على الإعلام الإماراتي، ودور الإعلام الوطني في مواجهة الشائعات والأخبار المضللة، وتعزيز الثقة، وتمكين الشباب وصنّاع المحتوى لنقل صورة واقعية عن الدولة وإنجازاتها، إضافة إلى استعراض جهود مواكبة التحول الرقمي وتوظيف الأدوات الحديثة في صناعة محتوى مؤثر وفعّال.

ويؤكد المنتدى أهمية تطوير البيئة المهنية للإعلام الوطني، وتمكين كوادره من استشراف المستقبل وتبني الابتكار، بما يعكس روح الإمارات ورؤيتها الريادية في بناء إعلام قادر على مواكبة المتغيرات وصياغة الخطاب الإيجابي المؤثر محلياً وعالمياً.