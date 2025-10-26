محمد بن راشد يحضر أفراح البناي والزرعوني والخوري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه اليوم، فيصل عبد العزيز البناي في ابوظبي بمناسبة زفاف نجليه عبد العزيز، على كريمة نجيب إبراهيم محمد الزرعوني، وعبدالله على كريمة سمير مير عبد العزيز الخوري.

وهنأ سموهما العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.