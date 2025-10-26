«الوطني للأرصاد» يتوقّع سقوط أمطار لمدة 4 أيام

يتوقّع المركز الوطني للأرصاد، سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة خلال الأيام الأربعة المقبلة، محذراً في الوقت ذاته من تشكّل الضباب ونشاط حركة الرياح.

وذكر تقرير المركز أن طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز في تقريره إلى استمرار حالة الطقس دون تغيير يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، إذ يتوقع تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً ورطباً ليلاً.