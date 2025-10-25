محمد بن راشد: «متحف دبي للفنون» معلم أيقوني جديد يعكس روح المدينة الحضارية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، إطلاق «متحف دبي للفنون». ويشكل المتحف معلماً أيقونياً جديداً يطفو فوق مياه خور دبي، ليزيد من تألقها، ويجسّد روح دبي الحضارية ويعكس ثقافتها وفنونها، مضيفاً بعداً جديداً لجمالها المعماري وتنوّعها الثقافي.

وأعرب سموّه في تدوينة عبر منصة «إكس»، عن تقديره لعبدالله الفطيم وابنه عمر الفطيم على تطوير هذا المعلم الثقافي المتميّز، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تجاه مدينته ومجتمعه.

وقال سموّه: «تكتمل المدن بالثقافة والفن، وتزدهر بالاقتصاد، وتترسخ استدامتها عندما يكون قطاعها الخاص مسؤولاً ومشاركاً ومسايراً لقطاعها العام.. وهذا ما نراه في دبي».