4 وفيات و158 إصابة بحوادث مرورية في الفجيرة خلال 8 أشهر

شهدت إمارة الفجيرة، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس، وقوع 8296 حادثاً مرورياً، أسفرت عن أربع وفيات، فيما بلغ عدد المصابين 158 شخصاً، تفاوتت إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة والبسيطة.

وسجلت إحصائية مرورية حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أن شهر مارس تصدر الأشهر بعدد 1142 حادثاً، تلاه مايو بـ1137 حادثاً، ثم أبريل بـ1071 حادثاً، في حين شهد شهر يوليو أقل معدل للحوادث بـ912 حادثاً.

وأظهرت البيانات تسجيل حالة وفاة واحدة في كل من فبراير ومارس ومايو ويوليو، فيما خلت أشهر يناير وأبريل ويونيو وأغسطس من أي وفيات مرورية، فيما بينت الإحصائية أن عدد الإصابات بلغ ذروته في شهري يناير وفبراير بـ26 إصابة لكل منهما، مقابل انخفاض ملحوظ في أغسطس إلى 12 إصابة، ما يعكس تحسناً تدريجياً في السلوك المروري والتزام السائقين قوانين السير والمرور.

من جهتها، أكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في إدارة المرور والدوريات أن أبرز أسباب الحوادث البليغة تعود إلى الانحراف المفاجئ، وقطع الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الالتزام بخط السير، داعية السائقين إلى التحلي باليقظة والانتباه أثناء القيادة لتجنب الحوادث، وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

وسعياً إلى تعزيز سلامة المشاة والحد من الحوادث الواقعة على الطرق الحيوية، وفي إطار هذه الجهود، أعلنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة تنفيذ مشروع خمسة معابر ضوئية جديدة للمشاة في شوارع رئيسة بمدينة الفجيرة، بالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، ليصل إجمالي عدد الإشارات الضوئية المخصصة للمشاة إلى 10 إشارات.

وأوضحت أن المشروع يأتي تعزيزاً للنجاح الذي تحقق بإنجاز وافتتاح خمسة معابر سابقة، منها أربعة تعمل حالياً على شارع الشيخ سيف بن حمد الشرقي (المعارض سابقاً)، ومعبر آخر على شارع الشرقي قبالة إدارة الإقامة وشؤون الأجانب. وأضافت أن الدائرة شرعت في تنفيذ خمسة معابر جديدة بإشارات ضوئية، تشمل معبرين على شارع الكورنيش، الأول عند نادي الفجيرة للرياضات البحرية، والثاني قبالة فندق منتجع البحر، إضافة إلى معبر على شارع الشيخ زايد، يخدم مركز الإمارات التجاري، ومعبرين آخرين في مدينة الشيخ محمد بن زايد، متوقعاً الانتهاء من أعمالها الإنشائية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز سلامة المشاة، وتنظيم حركة السير والمرور في المناطق الحيوية بالإمارة.