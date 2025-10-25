أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» قصة نجاح تلهم العالم وتُجسد طموح دبي

أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن فرق «طيران الإمارات» حول العالم، يواصل بناء قصة نجاح إماراتية تلهم العالم وتُجسد طموح دبي ودولة الإمارات.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شكراً لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد، على دعمكم الدائم وثقتكم الغالية». وأضاف سموّه: «رؤيتكم الملهمة كانت ومازالت الأساس الذي تقوم عليه مسيرة طيران الإمارات، ومصدر قوتها واستمرار تميّزها لأربعة عقود».

وتابع سموه: «وبفضل توجيهاتكم، وبدعم فرق طيران الإمارات حول العالم، واصلنا بناء قصة نجاح إماراتية نعتز بها جميعاً، قصة تلهم العالم وتُجسد طموح دبي ودولة الإمارات في كل رحلة وكل إنجاز، لنبقى كما عهدنا دبي دائماً.. في الصدارة».

شراكة استراتيجية

دخلت شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» في شراكة في عام 2017 أتاحت لمسافري الناقلتين وصولاً استثنائياً إلى شبكة رحلات لا مثيل لها، وفتحت آفاقاً استثنائية من الفرص وقدرات الوصول، كما أعادت تشكيل مستقبل السفر من وإلى دبي وعبرها.

ومنذ انطلاق الشراكة، استفاد أكثر من 22 مليون مسافر من مزايا السفر عبر الشبكة المشتركة للناقلتين وذلك حتى أبريل 2025، والتي جمعت بين قوة شبكة «طيران الإمارات» وسلاسة رحلات «فلاي دبي»، مقدمة جدول رحلات متكاملاً، وبرنامج ولاء موحداً يواصل تقديم مكافآت استثنائية.

بدأت الشبكة المشتركة بين الناقلتين بـ29 وجهة فقط في عام 2017، وأصبحت تضم أكثر من 240 وجهة في أكثر من 100 دولة بنهاية أبريل 2025، معززة بتجربة متكاملة على الأرض تشمل إجراءات تسجيل سلسة، وتحويل أمتعة فعال، وجداول رحلات مُحسنة، واتصالاً مباشراً عبر مطار دبي الدولي من خلال الوصول إلى مبنى الركاب 3.

ويستفيد المسافرون يومياً من نحو 295 رحلة عبر اتفاقية شراكة الرموز، ما يتيح لهم خيارات أوسع ومواعيد أكثر مرونة، كما تسير «فلاي دبي» أكثر من 330 رحلة أسبوعياً من مبنى الركاب 3 إلى وجهات شهيرة مثل زنجبار وكاتماندو وكابي والرياض ونابولي.

وبات بإمكان عملاء «طيران الإمارات» الوصول إلى أكثر من 132 وجهة تخدمها «فلاي دبي»، فيما يستطيع مسافرو «فلاي دبي» استكشاف أكثر من 142 وجهة ضمن شبكة «طيران الإمارات».