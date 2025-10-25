حمدان بن محمد: «طيران الإمارات» الأفضل عالمياً ومحطة للأحلام والطموحات

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «طيران الإمارات» هي الأفضل في العالم، وجسرٌ بين الشعوب، ومحطة للأحلام والطموحات.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في 25 أكتوبر من عام 1985 أقلعت أولى رحلات طيران الإمارات من دبي إلى العالم.. ومنذ ذلك اليوم، لم تتوقف رحلتنا نحو الريادة». وأضاف سموّه: «من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم أكثر من 230 طائرة، ومن 4 وجهات إلى 152 مدينة، ومن 300 ألف مسافر إلى أكثر من 53 مليوناً سنوياً».

وتابع سموّه: «اليوم، طيران الإمارات هي الأفضل في العالم.. جسرٌ بين الشعوب، ومحطة للأحلام والطموحات».

واستطرد سموّه: «كل الشكر للشيخ أحمد بن سعيد وفريقه المبدع.. بجهودكم أصبحت دبي مطار العالم، وبطموحكم نحلق نحو مستقبل لا حدود له».

حمدان بن محمد:

• في 25 أكتوبر 1985 أقلعت أولى رحلات «طيران الإمارات» من دبي إلى العالم.. ومنذ ذلك اليوم، لم تتوقف رحلتنا نحو الريادة.