مكتوم بن محمد: «طيران الإمارات» نموذج رائع لحلم تحوّل إلى مشروع ناجح

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «طيران الإمارات» نموذج رائع للأحلام التي تتحوّل إلى مشاريع ناجحة، وعلامة عالمية تجسّد الريادة والتميز. وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «وُلد طيران الإمارات عام 1985، وحلّق برؤيةٍ شجاعة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليتحول هذا الحلم بعد أربعين عاماً من التأسيس والتطوير إلى علامةٍ عالمية تجسّد الريادة والتميز بقيادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم». وأضاف سموّه: «طيران الإمارات نموذج رائع للأحلام التي تتحوّل إلى مشاريع، والمشاريع التي تصبح مثالاً للنجاح والتفوق، وفي دبي التي لا تعترف بالمستحيل، الحلم دائماً يحلّق عالياً».

مكتوم بن محمد:

