حكومتا الإمارات وكردستان العراق تنظمان منتدى التبادل المعرفي الحكومي

نظمت حكومتا دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، منتدى التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة هادفة لتوفير منصة للتعاون الثنائي في العمل الحكومي، وتعزيز الشراكة الإيجابية وتوسيع مجالات التبادل المعرفي، لتطوير أفكار وحلول مبتكرة تدعم تنفيذ مشاريع تحولية كبرى في القطاعات الحكومية الحيوية ذات الأولوية في إقليم كردستان العراق، في حين التقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وفد حكومة الإمارات لبحث آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين.

وشهدت فعاليات المنتدى، إطلاق سلسلة مبادرات ومشاريع كبرى مشتركة، مستلهمة من التجارب الإماراتية في تطوير القطاعات الحيوية في الحكومة والمجتمع، شملت إطلاق نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة إقليم كردستان، ومبادرة مبرمجي كردستان، وبرنامج أرين مسرور بارزاني للقيادات.

ويجسد تنظيم المنتدى توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز الشراكة من خلال تبادل الخبرات، وتطوير مجالات العمل والأداء الحكومي، وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي بما يُعزز القطاعين الحكومي والخاص، ويعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، أن الشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إقليم كردستان العراق، تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة تجربتها الريادية المتقدمة في العمل الحكومي مع حكومات المنطقة والعالم عموماً، ما يترجم توجيهات قيادة الإمارات، ويمثل نهجاً ثابتاً في توجهات الحكومة، يرتكز على محورية التعاون وتبادل الخبرات في دعم جهود تسريع التنمية، وتعزيز الجاهزية والمرونة الحكومية.

وأضاف أن التطور الإيجابي المتنامي للشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، التي شهدت من خلال منتدى التبادل المعرفي إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة في مجالات البرمجة وبناء القيادات وتطوير منظومة متابعة الأداء، يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين، والرؤى المشتركة، وحرصهما على مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة الهادف إلى تطوير الإدارة الحكومية، والوصول بها إلى نموذج مستقبلي متطور، قادر على استباق المتغيرات، وإحداث تغيير إيجابي في العمل الحكومي وجودة حياة المجتمع.

من جهته، أشاد مسرور بارزاني، بالشراكة الإيجابية مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث والعمل الحكومي، مؤكداً أن الشراكة بين حكومتي الإقليم ودولة الإمارات تمثل نموذجاً متقدماً في التعاون المؤسسي وبناء القدرات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة أثمرت إطلاق مشاريع استراتيجية نوعية تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال: «نتشارك الرؤى والتوجهات لتعزيز التعاون في تطوير الإدارة الحكومية ونقلها إلى آفاق مستقبلية أوسع، وتجمعنا القيم المشتركة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية التعاون والشراكات في إطار المجتمع الدولي، كما نتشارك الإرادة والعزم ذاته على صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتنا».

