الإمارات تحتفي بالجالية الهندية في دبي غداً

تحتفي دولة الإمارات بالجالية الهندية عبر احتفال جماهيري كبير، تستضيفه حديقة زعبيل في دبي يوم 26 أكتوبر الجاري، بحضور وزيرة دولة نورة الكعبي، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية الهند لدى الدولة أ. أمارناث، ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية الهندية في الدولة، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

ويعكس تنظيم الاحتفالية الكبرى التي تنظمها صفحة «الإمارات تحب الهند»، رسوخ وتميز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، على المستويات كافة، وروابط الصداقة التي تربط بين الشعبين، والتقدير الكبير الذي يحظى به أبناء الجالية الهندية في الدولة، من خلال مشاركتهم الاحتفاء بخصوصية موروثهم الثقافي والحضاري.

وتترجم أجندة الحدث، الذي من المتوقع أن يحضره أكثر من 70 ألف شخص، التنوع الثري للثقافة والفنون والفولكلور الهندي، وتعكس انسجامه وخصوصيته وعالميته، حيث تضم برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والفنية والعروض الموسيقية والأنشطة التراثية التي تعبر عن مختلف جوانب تاريخ وثقافة وموروث الهند، وإسهامات الجالية الهندية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

ويتضمن المهرجان فقرة تكريمية لنماذج بارزة من أصحاب الإنجازات من أبناء الجالية الهندية المقيمة بالإمارات، في حين يمثل برنامجه الثري الذي يجمع بين الترفيه والثقافة والحرف التقليدية، فرصة لأن يعيش زواره أجواءً مستلهمة من خصوصية تاريخ الهند العريق وثقافته وحضارته الأصيلة عبر مجموعة العروض الفنية الاستعراضية والموسيقية والرقصات الشعبية، والعروض الحية للعائلات والأطفال، إلى جانب معارض الحِرَف اليدوية والمنتجات التقليدية التي تشتهر بها المدن والقرى الهندية، والأماكن المخصصة لبيع المأكولات التقليدية، فضلاً على التجارب التفاعلية التي تحتفي بخصوصية التراث والثقافة الفنون الهندية.