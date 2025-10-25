صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الجاري، الاثنين الموافق 27 من الشهر، بقيمة إجمالية تبلغ 850 مليوناً و328 ألفاً و238 درهماً، وبزيادة قدرها 38 مليوناً و742 ألفاً و246 درهماً عن الشهر نفسه من العام الماضي. ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو 49 ألفاً و776 مستفيداً، بزيادة قدرها 674 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي، الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 49 ألفاً و102 مستفيد. وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدون الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية، وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.