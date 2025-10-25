«الأرصاد»: ضباب وأمطار محتملة     

يتوقع المركز الوطني للأرصاد تشكل الضباب وتكون السحب الركامية، ما يزيد احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة خلال الأيام القادمة.

وذكر أن الطقس، اليوم رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، في حين تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصل سرعتها إلى 30 كم/ساعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتستمر حالة الطقس غداً، حيث يكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية.

كما يتوقع تشكل الضباب الخفيف بعد غدٍ، مع احتمال تكوّن سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، في حين يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل.