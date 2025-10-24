حمدان بن محمد: "طيران الإمارات".. جسرٌ بين الشعوب ومحطة للأحلام

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن "طيران الإمارات"، هي اليوم الأفضل في العالم، وأنها تشكل جسرا بين الشعوب، ومحطة للأحلام والطموحات.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في 25 أكتوبر من عام 1985 أقلعت أولى رحلات طيران الإمارات من دبي إلى العالم … ومنذ ذلك اليوم، لم تتوقف رحلتنا نحو الريادة".

وتابع سموه: "من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 267 طائرة، ومن 4 وجهات إلى 152 مدينة، ومن 300 ألف مسافر إلى أكثر من 53 مليوناً سنوياً".

وأضاف سموه: "اليوم، طيران الإمارات هي الأفضل في العالم … جسرٌ بين الشعوب، ومحطة للأحلام والطموحات".

وختم سموه قائلا: "كل الشكر للشيخ أحمد بن سعيد وفريقه المبدع … بجهودكم أصبحت دبي مطار العالم، وبطموحكم نحلق نحو مستقبل لا حدود له".