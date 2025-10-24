مكتوم بن محمد: "طيران الإمارات" نموذج رائع للأحلام التي تتحوّل إلى مشاريع

أكّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن "طيران الإمارات"، أثبتت أنها نموذج رائع للأحلام التي تتحوّل إلى مشاريع والمشاريع التي تصبح مثالاً للنجاح والتفوق.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وُلد طيران الإمارات عام 1985، وحلّق برؤيةٍ شجاعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليتحول هذا الحلم بعد أربعين عاماً من التأسيس والتطوير إلى علامةٍ عالمية تجسّد الريادة والتميز بقيادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم".

وأكد سموه على أن "طيران الإمارات هو نموذج رائع للأحلام التي تتحوّل إلى مشاريع والمشاريع التي تصبح مثالاً للنجاح والتفوق، وفي دبي التي لا تعترف بالمستحيل، الحلم دائماً يحلّق عالياً".