محمد بن راشد: طيران الإمارات.. قصة نجاح إماراتية غير مسبوقة

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بـ "طيران الإمارات" بمناسبة مرور 40 عاما على انطلاق أولى رحلاتها، مؤكدا سموه أنها تجسد قصة نجاح إماراتية غير مسبوقة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قبل أربعين عاماً في 25 أكتوبر 1985 انطلقت أول رحلة لطيران الإمارات.. ومعها انطلقت طموحات كبيرة نحو السماء .. ".

وتابع سموه: "أصبحت إحدى أفضل خطوط طيران العالم .. تربطنا بشكل مباشر مع 125 مدينة .. تنقل البشر .. وتنقل معهم أحلامهم وطموحاتهم إلى دبي وعبر دبي .. نقلت عبر مسيرتها أكثر من 860 مليون إنسان عبر قارات العالم".

وأكد سموه قائلا: "اليوم هي إحدى مفاخرنا الوطنية .. وإحدى أهم محركات مسيرتنا التنموية .. وإحدى أهم خطوط الطيران العالمية .. شكرا أحمد بن سعيد وفريقه الذي يتجاوز 100 ألف موظف يواصلون الليل النهار لتبقى طيران الإمارات قصة نجاح إماراتية غير مسبوقة".