غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 04:00 والجزر الأول عند الساعة 07:51 والجزر الثاني عند الساعة 21:24، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 00:25 والجزر الأول عند الساعة 17:15.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 47.83 دولار للأوقية وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس آذار، بانخفاض 7.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وانخفض البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1581.30 دولار، وتراجع البلاديوم 4.1 بالمئة إلى 1397.50 دولار.