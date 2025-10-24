طقس الإمارات.. ضباب وتوقعات بسقوط أمطار خلال الإجازة الأسبوعية

توقع المركز الوطني للأرصاد، تشكل الضباب وتكون السحب الركامية ما احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة خلال الأيام المقبلة.

وذكر أن طقس السبت رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتستمر حالة الطقس ليوم الأحد المقبل، رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية.

كما يتوقع تشكل الضباب الخفيف الإثنين المقبل، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، فيما يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل.