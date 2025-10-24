«إقامة دبي» تُطلق ختم وصول خاصاً لوفود «تحدي القراءة العربي»

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، عن إطلاق ختم وصول خاص لوفود الدورة التاسعة من «تحدي القراءة العربي 2025»، يُدرج في جوازات سفرهم عند وصولهم إلى مطارات دبي، تقديراً لجهودهم في ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة بين الأجيال الشابة في العالم العربي.

وأفادت الإدارة بأن هذا الختم يمثل احتفاءً بمبادرة تُعد الكبرى من نوعها عربياً، أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بقراءة 50 مليون كتاب في كل عام دراسي. وقد ترسّخت المبادرة منذ انطلاقها كأحد أبرز المشاريع المعرفية والثقافية في المنطقة، إيماناً برؤية سموّه بأن «القراءة بداية الطريق لمستقبل أفضل قائم على العلم والمعرفة.. والأمم التي تقرأ تمتلك زمام التقدم».

وقال نائب مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي اللواء عبيد مهير بن سرور: «في دبي، كل من يحمل فكراً أو رسالة معرفة هو ضيف مكرّم. ومنح وفود تحدي القراءة العربي هذا الختم الخاص هو تقدير لمكانتهم، وتعبير عن التزامنا بدعم الحراك الثقافي الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. فكما جعلت المبادرة القراءة جسراً للتواصل بين الأجيال، نجعل من تجربة الوصول إلى دبي لحظةً تُجسّد هذا المعنى». وأوضح مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية بإقامة دبي اللواء طلال أحمد الشنقيطي، أن «تطبيق الختم الخاص في مطارات دبي ليس مجرد إجراء رمزي، بل رسالة تقدير واحتفاء، تعكس ما تمثله دولة الإمارات كونها حاضنة للثقافة والمعرفة. فمنذ اللحظة الأولى لوصولهم، نحرص على أن يعيش ضيوفنا تجربة تعكس روح دبي، مدينة تجمع بين الذكاء في الخدمات والدفء في الاستقبال».