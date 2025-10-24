محمد بن راشد: طلبة العرب يقرّبون اليوم مسافة الإنجاز بعقل وقّاد ورفيق اسمه الكتاب

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن شغف القراءة هو الصانع الحقيقي للتقدم البشري، والمحرك الرئيس لتطور المجتمعات وتحقيق طموحات أبنائها في السعادة والرفاه.

وقال سموه: «من يتأخر اليوم خطوة في تحصيل المعرفة، سيتأخر غداً أميالاً في سباق الأمم الطموحة لانتزاع قصب الريادة تنميةً وتأثيراً عالمياً».

جاء ذلك لدى تكريم سموه، أصحاب المراكز الأولى في فئات تحدي القراءة العربي، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة الذي جرى في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، حيث توَّج سموه التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس بطلتين لتحدي القراءة العربي 2025 من بين أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، مثلوا 132112 مدرسة، وتحت إشراف 161004 مشرفين ومشرفات شاركوا في تصفيات الدورة التاسعة من التظاهرة القرائية الكبرى من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

ونال التوأم بيسان وبيلسان كوكة جائزة بقيمة نصف مليون درهم، بعد استحقاقهما المركز الأول في المرحلة النهائية التي جرت في دبي، وضمت أبطال الدول العربية المشاركة في التصفيات، في حين أحرز الطالب محمد جاسم إبراهيم من البحرين المركز الثاني وجائزة قيمتها 100 ألف درهم، وذهب المركز الثالث إلى الطالبة مريم محمد شامخ من موريتانيا وحصلت على جائزة قيمتها 70 ألف درهم.

كما كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الحفل الختامي، سحر مصباح من مصر، بعد نيلها لقب «المُشرفة المتميّزة».

والتُقطت خلال حفل التتويج صورة جماعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع منسقي تحدي القراءة العربي على مستوى الدول المشاركة في تصفيات الدورة التاسعة، الذين أدّوا دوراً كبيراً في نجاح المنافسات خلال مراحل التحدي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أكثر من 32 مليون طالب عربي جديد في أكبر مشروع للقراءة في العالم.. جيل واعد يستلهم تاريخنا الحضاري المجيد، ويخاطب المستقبل بلسان فصيح.. طلبة العرب يقرّبون اليوم مسافة الإنجاز بعقل وقّاد، وإرادة لا تنكسر، ورفيق لا غنى عنه اسمه الكتاب».

محمد بن راشد:

• شغف القراءة هو الصانع الحقيقي للتقدم البشري والمحرك الرئيس لتطور المجتمعات وتحقيق طموحات أبنائها في السعادة والرفاه.

• من يتأخر اليوم خطوة في تحصيل المعرفة سيتأخر غداً أميالاً في سباق الأمم الطموحة لانتزاع قصب الريادة تنميةً وتأثيراً عالمياً.