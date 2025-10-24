بحضور محمد بن راشد.. «شوبا العقارية» تسهم بوقف لتحدي القراءة العربي بـ 500 مليون درهم

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مجموعة «شوبا العقارية» عن مساهمتها في مبادرة تحدي القراءة العربي بإنشاء وقف بقيمة 500 مليون درهم، من أجل تحقيق مستهدفاتها في ترسيخ القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتعزيز مكانة اللغة العربية كونها وعاءً للفكر والثقافة، ومكوناً أصيلاً للهوية، ما يسهم في تجسيد رؤى ورسالة مؤسسة المبادرات المتمثلة في إحداث التأثير الإيجابي في المجتمعات العربية والمشهد الثقافي العربي، وتعزيز قدرة الأجيال الصاعدة على استئناف الحضارة العربية.

وجاء الإعلان عن مساهمة مجموعة «شوبا العقارية» خلال اتفاقية وقّعها الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «شوبا العقارية»، بي إن سي مينون، على هامش الحفل الختامي لتتويج بطل تحدي القراءة العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، حيث ستمكن هذه المساهمة مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، من مواصلة مسيرة النجاح التي بدأتها منذ إطلاقها في عام 2015 كأكبر مسابقة للقراءة باللغة العربية على مستوى العالم.

وبموجب الاتفاقية، تتولى مجموعة «شوبا العقارية» إنشاء وقف في دبي، تذهب عائداته بالكامل لدعم مبادرة تحدي القراءة العربي، وخططها الاستراتيجية لتطوير برامجها المعرفية والثقافية، ومشاريعها لصون اللغة العربية، وتمكين الأجيال العربية الجديدة من الحصول على المعارف والعلوم الحديثة، والاستفادة من منجزات الحضارة البشرية في مختلف المجالات، للمساهمة في صياغة مستقبل عربي أفضل.

وأكد محمد عبدالله القرقاوي أن تحدي القراءة العربي يواصل تحقيق نقلات نوعية في نشر المعرفة وصون اللغة العربية، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باعتماد الخطط بعيدة المدى لتحفيز الأجيال العربية الجديدة على القراءة والإبداع، والكشف عن المواهب الواعدة ورعايتها، وتوفير البيئة المعرفية والتعليمية النموذجية لتمكين الطلاب والطالبات العرب من تنمية قدراتهم، والمساهمة الفعالة في صناعة تغيير حقيقي في واقع المجتمعات العربية.

وقال: «تجسد هذه المساهمة من مجموعة (شوبا العقارية) التفاعل الفريد من مجتمع الإمارات مع جهود الدولة ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، لمساعدة الأجيال العربية الجديدة على امتلاك العلوم وأدوات العصر والرؤية الواضحة لبناء مستقبل قائم عربي، عماده الثقافة والمعرفة، بما يفتح آفاقاً غير محدودة أمام الطلاب والطالبات العرب لتحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية، والمشاركة المؤثرة في بناء أوطانهم».

من جانبه، قال بي إن سي مينون: «يسرنا أن نكون من بين المساهمين في مبادرة تحدي القراءة العربي، لتحقيق مستهدفاتها النبيلة في بناء أجيال مثقفة وواعية، تؤمن بأهمية تحصيل المعرفة كشرط أساسي لتحقيق ما تصبو إليه من نجاحات دراسية وحياتية، وهذا الدعم ينبع من التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، ويعكس حرصنا على مساندة كل طالب، وتيسير حصوله على ما يريده في شتى أصناف العلوم، ونتطلع إلى أن يكون لهذا الوقف دور مؤثر في دعم الطلاب والطالبات، وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل قدراتهم، وتطوير إمكاناتهم».

وأضاف: «تأتي هذه المساهمة من قبل (شوبا العقارية) امتداداً للتعاون الوثيق بين المجموعة ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، وسعيهما المشترك لإحداث الفارق في حياة المجتمعات، وقناعتهما الراسخة بأهمية القراءة في حياة الطلبة، وضرورة تكامل الجهود وإشراك جميع فئات المجتمع في توفير الظروف المناسبة أمام الأجيال الجديدة للتعبير عن نفسها، ومواكبة المستجدات في أساليب التعلم وسرعة الحصول على المعلومات».

