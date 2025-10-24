«ويّاكم» تدعم ابتكارات الأفراد لتعزيز نمو المجتمع

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدورة الرابعة من مبادرة «ويّاكم»، المنصة المجتمعية الرائدة التي تدعم دور أفراد المجتمع وعملهم كشركاء فاعلين في صياغة حلول مبتكرة ومستدامة تعزز نمو المجتمع، وذلك ضمن إطار مبادرات «عام المجتمع».

وتستقبل المبادرة الأفكار والحلول المبتكرة والمستدامة التي تركز على التحديات التي تواجهها فئة الشباب، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل النمو والازدهار والريادة.

ومن خلال هذه المحاور، تسعى «ويّاكم» إلى استكشاف حلول تساعد على تطوير مهارات مالية واجتماعية وقيادية لدى الشباب، والترويج لقيم المشاركة المجتمعية عبر أنشطة كالتطوع والرياضة والفنون، إضافة إلى تنمية قدرات التوازن بين الحياة والعمل والتعامل الواعي مع التقنيات الحديثة.

وفي إطار حرصها على تسهيل مشاركة المجتمع، كشفت الدائرة عن إطلاق الموقع الإلكتروني المحدّث للمبادرة بتصميم عصري وتجربة استخدام أكثر سلاسة وفاعلية، ما يتيح للمشاركين إيصال أفكارهم بسهولة، والتواصل مباشرة مع المنصة، بما يضمن تجربة تفاعلية غنية تشجع الجميع على الإسهام بأفكارهم.

ونجحت مبادرة «ويّاكم» منذ انطلاقتها في ترسيخ مكانتها منصة اجتماعية رائدة، حيث استقبلت أكثر من 530 فكرة مجتمعية في دوراتها السابقة، تحولت العديد منها إلى مشاريع ومبادرات واقعية، أسهمت في رفع مستوى جودة الحياة في الإمارة.