1000 من طلبة دبي يشاركون في ورش للتوعية السيبرانية

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ورشاً توعوية استهدفت أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز الوعي الرقمي بين مختلف فئات المجتمع، وتزامناً مع فعاليات شهر التوعية بالأمن السيبراني.

وتهدف هذه الورش إلى تعزيز مستوى الثقافة الرقمية بين الطلبة الذين تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، وتعريفهم بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها، إلى جانب تسليط الضوء على الخدمات الرقمية التي تُقدّمها شرطة دبي لتعزيز الأمن الرقمي في المجتمع.

وأكد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، الرائد عبدالله الشحي، أن شرطة دبي تحرص على تنفيذ برامج توعوية شاملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع خصوصاً فئة الطلبة، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية وغرس مفاهيم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا منذ سن مبكرة.

وأضاف: «تأتي هذه الورش ضمن خطة استراتيجية نُنفذها على مدار العام، ونُكثّف جهودنا خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني، تماشياً مع التوجهات الرامية إلى تعزيز وجود بيئة رقمية آمنة. كما نعمل من خلال إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي على رصد ومتابعة كل أنماط الجرائم الرقمية المستحدثة، وتطوير أساليب الاستجابة لها، بما يواكب تطورات العصر، وذلك عبر كوادر وطنية مؤهلة وتقنيات متقدمة».

ودعا الرائد الشحي أولياء الأمور والطلبة والمؤسسات التعليمية إلى التواصل عبر القنوات الرسمية، مثل منصة الجرائم الإلكترونية (e-Crime)، وخدمة «عين الشرطة»، ومركز الاتصال 901، ومراكز الشرطة الذكية، مؤكداً أن مسؤوليتهم لا تقتصر على الاستجابة للبلاغات، بل تمتد لتشمل التوعية الاستباقية والتثقيف المستمر، لأن الوقاية هي خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، ومن هنا جاء إطلاق منصة التوعية بالجرائم الإلكترونية (e-Crime Hub).

ونظمت شرطة دبي على هامش الورش، معرضاً توعوياً يُوجّه الطلبة للإجراءات القانونية اللازمة لتقديم بلاغات بشأن أي جريمة إلكترونية، والقنوات الرسمية التي يمكنهم اللجوء إليها بكل سرية، والمتمثّلة في منصة الجرائم الإلكترونية (e-Crime)، وخدمة «عين الشرطة»، ومركز الاتصال 901، ومراكز الشرطة الذكية، أو اللجوء إلى مركز حماية الدولي.