بدء تفعيل «إبداء الاهتمام» لاختيار مساكن المواطنين في أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان تفعيل خدمة «إبداء الاهتمام» بدءاً من اليوم للمواطنين المؤهلين لاختيار المشروع السكني الأنسب لهم في منطقة العين، وذلك ضمن الخدمة التي أطلقتها قبل أسبوعين، بهدف تمكين المواطنين من اتخاذ قراراتهم السكنية بأنفسهم.

وذكرت الهيئة أن تفعيل الاختيار سيبدأ للمواطنين المؤهلين في منطقة العين، على أن يتم فتح باب «إبداء الاهتمام» في مدينة أبوظبي، ومنطقة الظفرة، خلال نوفمبر المقبل.

وسترسل الهيئة رسائل نصية وإشعارات عبر التطبيق تدعو المؤهلين إلى الدخول لتطبيق «إسكان أبوظبي» واختيار المشروع الأنسب خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ استلام الرسالة.

وأوضحت الهيئة أن إبداء الاهتمام يتم بسهولة عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، من خلال الدخول إلى خدمة «إبداء الاهتمام» في الصفحة الرئيسة، ثم استعراض المشاريع المتاحة، واختيار المشروع الملائم، وتوقيع الإقرار والتعهد باستخدام الهوية الرقمية لتثبيت الاختيار.

وأشارت إلى أن تغيير المشروع بعد تثبيت الاختيار متاح مرة واحدة فقط، ما يستدعي التأني في اتخاذ القرار، مشددة على أهمية التنسيق المسبق مع الأقارب المؤهلين لاختيار المشروع الأنسب، بهدف السكن في وحدات متجاورة ضمن المشروع نفسه، محذرة من أن تعديل الاختيار قد يؤدي إلى فقدان الفرصة في الحصول على المشروع الأكثر ملاءمة لاحتياجات الأسرة.

وتشمل المشاريع الجديدة التي طرحتها الهيئة في منطقة العين مشروع النباغ السكني الذي يوفر 2400 مسكن، ويُنجز خلال الربع الأول من عام 2028، إلى جانب مشروع الظاهر السكني الذي يضم 1000 مسكن، والمتوقع إنجازه في الربع الرابع من عام 2027، وكلا المشروعين ضمن الشراكة مع القطاع الخاص.

وتضم المشاريع الجديدة ثلاثة مشاريع حكومية، تشمل مشروع العامرة السكني 1، الذي يضم 2350 مسكناً، ومن المتوقع إنجازه في الربع الأول من 2029، ومشروع العامرة السكني 2 الذي يوفر 3730 مسكناً ويتوقع إنجازه في الربع الثاني من العام نفسه، إضافة إلى مشروع مزيد السكني ويوفر 1000 مسكن، ومن المتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2028.

وأوضحت الهيئة أن الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه الخدمة تشمل المواطنين من أصحاب طلبات قروض بناء مسكن، أو قروض بناء مسكن آجل السداد، ويمكنهم الاختيار من جميع المشاريع، والمؤهلون للحصول على منحة مسكن يمكنهم الاختيار من المشاريع الحكومية، إضافة إلى أصحاب الطلبات الحالية لمنحة أرض سكنية، إلى جانب المواطنين الذين حصلوا على أرض سكنية لا تتوافر فيها بنية تحتية، ولديهم طلبات قروض بناء مسكن قيد الإجراء، يمكنهم تغيير نوع خدمتهم في حال رغبوا في ذلك، والاختيار من المشاريع المتاحة حسب استحقاقهم.