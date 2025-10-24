شرطة رأس الخيمة تحصد 4 جوائز دولية

حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على أربع جوائز رفيعة المستوى من نيوزيلندا لعام 2025، ضمن أفضل الممارسات الدولية وسط منافسة كبيرة بين 100 مشاركة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة من جميع أنحاء العالم.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أهمية هذا الإنجاز الدولي الذي حققته شرطة رأس الخيمة بفضل جهود كادرها الشرطي المتميز الذي يحرص بصورة مستمرة على تحقيق تطلعات الحكومة الاتحادية ورؤى استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى رفع مكانة الدولة في المنطقة والعالم.

جاء ذلك، خلال تكريم قائد عام شرطة رأس الخيمة للموظفين المشاركين في دعم ملفات الجائزة التي تمثلت في المشاركة بأكثر الملفات المبتكرة، المتمثلة في «ملف التفتيش الأمني K9» بممارسته المتفردة في الكشف عن الأدلة الرقمية (الشرائح الإلكترونية)، باستخدام الكلاب البوليسية، وملف إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية من خلال مبادرة (الأهل يصنعون الفرق) التي جسدت اهتمام القيادة العامة بفئة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، ومدى الحرص على رفع شعور النزلاء بالأثر الإيجابي الإنساني والمعنوي والاجتماعي والعاطفي؛ ما عكس الوجه الحضاري لبيئة العمل الشرطي، إضافة إلى ملف إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء باستراتيجية التميز في تقديم الخدمة للمتعاملين، فضلاً عن ملف إدارة الموارد البشرية لإبداعهم في إدارة المواهب المحترفة من موظفي القيادة.