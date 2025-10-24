نظام مروري جديد بدبي يخبر السائقين بمعلومات لحظية لتقليل الازدحام

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن نظام مروري ذكي جديد (V2X) يربط إشارات المرور بالمركبات، ضمن مشروع «المركبات المتصلة الذكية»، وسيتم تطبيقه على نحو 620 تقاطعاً وإشارة ضوئية في الإمارة خلال عامي 2027 و2028، وسيتيح النظام لأول مرة إرسال المعلومات الحيوية مباشرة من البنية التحتية للتقاطعات إلى لوحات القيادة في «المركبات المتصلة»، بهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة الحركة المرورية وتقليل الازدحام، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومبادئ «التوأم الرقمي» للتواصل مع السائقين داخل مركباتهم.

وصرحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها بدأت التنسيق مع وكالات السيارات لتجهيز المركبات الجديدة التي ستُطرح في السوق بخاصية الاتصال الذكي، في حين سيتمكن أصحاب السيارات القديمة من الاستفادة من النظام عبر أجهزة إضافية أو عبر تطبيقات «كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، بحيث تظهر البيانات المرورية مباشرة على شاشة المركبة، لتعزيز السلامة المرورية عن طريق الحد من حاجة السائق لاستخدام الهاتف المحمول للحصول على المعلومات.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، المهندس صلاح الدين المرزوقي، إن النظام الجديد يمثل أحد العناصر الأساسية في تشغيل إشارات المرور في دبي، إذ يُعد نظاماً متكاملاً للتحكم في الحركة المرورية عند التقاطعات بآلية ذكية ومتطورة، وتم تنفيذ هذا النظام بشكل فعّال في مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية (DITSC)، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة تشغيل الإشارات المرورية وتحسين إدارة التدفقات المرورية في الإمارة.

وأضاف أن النظام يتميز بقدرته على دعم التنقل المتعدد الوسائط ومنح الأولوية لجميع مستخدمي الطريق، كما يدعم تقنية التفاعل المشترك (ITS-C) لتبادل البيانات بين المركبات والبنية التحتية المتصلة، كما يعتمد النظام على مبادئ التوأم الرقمي (Digital Twin) لدعم اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة، وتحليل بيانات التقاطعات ومعابر المشاة، إلى جانب محاكاة السيناريوهات المرورية المختلفة قبل تطبيقها فعلياً على أرض الواقع، ما يتيح للهيئة تقييم الحلول المثلى في وقت قياسي.

وأكد المرزوقي حرص الهيئة على تبنّي أحدث التقنيات لخدمة الجمهور، وتوصيل المعلومة بالطريقة الصحيحة عبر قنوات متعددة، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية في الإمارة، قائلاً: «النظام الجديد سيوفر للسائقين داخل مركباتهم بيانات لحظية دقيقة لم تكن متاحة من قبل».

وأوضح أن المعلومات التي سيقدمها النظام تشمل «زمن الإشارة الخضراء المتبقي، ومدة الانتظار عند التقاطع (زمن الإشارة الحمراء)، وحالة الإشارة الضوئية القادمة قبل الوصول إليها بمسافة محددة، والسرعة المناسبة أو المثلى لعبور التقاطع خلال الإشارة الخضراء، ومعلومات آنية عن الازدحامات المرورية في المسار أو الطريق المقبل، وبيانات عن التحويلات المرورية والإغلاقات المؤقتة، وإشعارات بالحوادث الواقعة في محيط المركبة أو على الطريق القادم، وتنبيهات لتحديد الطرق البديلة لتفادي الازدحام أو الحوادث»، وسيسمح النظام في المستقبل بتبادل البيانات بين المركبات نفسها (Vehicle-to-Vehicle) لتقديم تنبيهات استباقية عن التباطؤ أو العوائق في الطريق.

وأكد المرزوقي أن الهدف الرئيس هو الحد من انشغال السائقين بالهواتف الذكية أثناء القيادة، إذ ستكون جميع المعلومات متاحة على شاشة لوحة القيادة (Dashboard)، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن التشتت، مشيراً إلى أن دبي تمتلك حالياً 620 تقاطعاً مرورياً سيتم ربطها بالنظام المركزي الجديد، الذي سيعتمد على كاميرات تحليلية ذكية مزودة بتقنيات رؤية الحاسوب (Computer Vision) ونماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة المركبات والمشاة والدراجات بشكل لحظي، ليصدر النظام قرارات فورية لتحسين تدفق الحركة المرورية، ومن ضمنها إرسال البيانات للمركبات المتصلة على الطريق.

وحول آلية توفير التقنية في المركبات، أوضح أنه تم البدء بالتنسيق مع وكالات السيارات لضمان تزويد المركبات الجديدة القادمة إلى السوق تقنية V2X بشكل مدمج ضمن أنظمة المركبة، أما بالنسبة للمركبات القديمة، فتدرس الهيئة بدائل متعددة تشمل تركيب أجهزة ذكية داخل المركبة أو إتاحة الخدمة عبر التطبيقات عند ربط نظام القيادة الذكية مثل الكار بلاي CarPlay أو الأندرويد أوتو Android Auto، ما يتيح دمج النظام بسهولة في مختلف أنواع المركبات الموجودة في الدولة.

وذكر أن البنية التحتية للنظام ستكون مكتملة خلال عامين، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للمشروع في المركبات بالتعاون مع الشركات المصنعة بين عامي 2027 و2028، وعقب الانتهاء من مرحلة الاختبار والتجربة ستتبع تلك المرحلة خطة تنفيذية متكاملة تشمل توزيع الأجهزة الذكية على التقاطعات الحيوية وربطها بالنظام المركزي الجديد.