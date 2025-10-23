رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل "مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة"

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس.

ويضمّ المجلس في عضويته كلاً من خلدون خليفة المبارك، أميناً عاماً للمجلس، والدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، وحميد عبيد أبو شبص، ومحمد حسن السويدي، وفيصل عبدالعزيز البناي، وأحمد تميم هشام الكتّاب، وبنج زياو.

ويواصل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، منذ تأسيسه، مسيرته في تنظيم وتنفيذ وتطوير السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، إضافة إلى وضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة، ويضمن مواكبة النمو المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك انسجاماً مع استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027، التي تهدف إلى بناء أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، عبر استثمارات استراتيجية تدعم التحول الحكومي وتطوير منظومته الرقمية.