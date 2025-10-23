تنظيم استخدام المسارات الخاصة بالدراجات والمركبات الثقيلة والحافلات في الشارقة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات عن تخصيص مسارات مرورية محددة للدراجات النارية -بما في ذلك دراجات التوصيل-، والمركبات الثقيلة والحافلات، على الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية في الإمارة، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لـتنظيم حركة المرور، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمسارات، وتعزيز انسيابية التنقل، ورفع مستويات السلامة المرورية في الإمارة.

وأوضحت شرطة الشارقة بأن المسار الواقع جهة أقصى اليمين قد خصص لسير المركبات الثقيلة والحافلات على الطرق، في حين يُسمح للدراجات النارية باستخدام المسارين الثالث والرابع من جهة اليمين في حال كان الطريق مكوّن من أربع حارات، بينما يُسمح لها في الطرق المكوّنة من ثلاث حارات بالسير في المسار الأوسط أو الأيمن، وفق اللوائح المرورية المعتمدة، وفي حال وجود مسارين يسمح لها بالسير في الجهة اليمنى فقط.

وأكدت أن عمليات المراقبة ستجري على مدار الساعة عبر الرادارات الذكية وأنظمة الكاميرات الحديثة المنتشرة في مختلف شوارع إمارة الشارقة، إضافةً إلى متابعة دوريات المرور التزام السائقين باستخدام المسارات المحددة، والتقيد بالتعليمات المرورية.

وأشارت إلى أن الغرامات ستُطبَّق وفقاً لأحكام قانون المرور الاتحادي، إذ تنص المادة 8 على فرض غرامة مالية قدرها 1500 درهم و12 نقطة مرورية في حال عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، بينما تنص المادة 70 على فرض غرامة مالية مقدارها 500 درهم في حال عدم التزام السائقين بعلامات المرور وإرشاداته.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، والتقيد بالمسارات المخصصة لكل فئة من المركبات، مؤكدةً أن هذا التنظيم يأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة السلامة المرورية، وضمان انسيابية الحركة على الطرق؛ بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في إمارة الشارقة.