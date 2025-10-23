ذياب بن محمد يشهد جانباً من «الأسبوع العالمي للغذاء 2025»

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات «الأسبوع العالمي للغذاء 2025» التي تختتم اليوم في مركز أدنيك أبوظبي.

وتجوّل سموه في عدد من أجنحة الجهات المحلية والدولية المشاركة، التي تستعرض منتجات غذائية ومشروبات، وتقنيات وخدمات زراعية مبتكرة.

واطلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، على أحدث الابتكارات والحلول، وأكد أهمية الجهود الهادفة إلى تطوير قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة، التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشاد سموه بجهود تنظيم الأسبوع العالمي للغذاء 2025، الذي يتضمن أجندة فعاليات شاملة، تضم معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية، ومعرض أبوظبي للتمور.

ويشهد المعرض المصاحب لـ«الأسبوع العالمي للغذاء» في أبوظبي مشاركة متميزة لمجموعة من المشاريع الزراعية المستدامة التي تم تطويرها بأيدي باحثين إماراتيين باستخدام تقنيات حديثة، منها مشروع زراعة الكاسافا وسماد الكلوريلا وزراعة زهور القطف.

وأكد عدد من الباحثين من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن مشاركتهم في الأسبوع العالمي للغذاء تمثل فرصة ثمينة لعرض ابتكاراتهم الزراعية، والتواصل مع خبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم، باعتباره نافذة عرض عالمية للمشاريع الزراعية المستدامة.

وتحدث الباحث في محطة أبحاث الكويتات بمدينة العين، المهندس عيسى البلوشي، عن مشروع زراعة الكاسافا في دولة الإمارات والذي يأتي ضمن جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث يعد من البدائل المستدامة الخالية من الغلوتين للقمح وهو نبات يستخرج منه نشا مغذٍّ.

من جهتها، أوضحت الباحثة الريم الكعبي، أن مشروع زراعة «زهور القطف» في إمارة أبوظبي يأتي ضمن المبادرات المبتكرة لتعزيز منظومة الزراعة المستدامة وتنوع الإنتاج المحلي، كونه إحدى المبادرات المبتكرة التي تدعم القطاع الزراعي، وتُحسّن كفاءة الموارد الطبيعية.