3000 مشاركة من 1200 جامعة عالمية في «حلول دبي للمستقبل»

برعاية وإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تنعقد فعاليات مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» لعام 2025 التجمع العالمي الأكبر والأكثر تنوعاً للمبتكرين والمواهب الأكاديمية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات في دبي، بالتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة من «منتدى دبي للمستقبل».

وسيتم عرض أفضل 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين أكثر من 3000 مشاركة من الطلاب والخريجين الجدد والأساتذة المسجلين في أكثر من 1200 جامعة في 120 دولة حول العالم. وفي ختام المبادرة، سيتم اختيار خمسة مبتكرين استثنائيين وتكريمهم ودعمهم لتطوير أفكارهم المبتكرة وتطبيقها على أرض الواقع.

ويقدم المشاركون في المبادرة بدورتها الـ11 مجموعة واسعة من الأفكار النوعية والحلول لمواجهة التحديات التي تواجه الإنسانية اليوم في مجالات الصحة والزراعة والمياه والطاقة والمجتمع والتنقل والبيئة والتغير المناخي ومختلف قطاعات المستقبل.

ويتم تنظيم مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» من قبل «آرت دبي»، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية.

ونجحت مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» على مدار أكثر من 10 سنوات في إبراز أهمية دور القطاع الأكاديمي في إيجاد حلول نوعية لأبرز التحديات العالمية، وتوفير فرص متنوعة للمشاركين للوصول إلى مختلف القطاعات والجهات الحكومية، والخبراء والمؤسسات الاستثمارية، والاستفادة من فرص الدعم للانتقال إلى مراحل التطبيق والتطوير التجاري.

وتركز معظم المشاركات على حلول متخصصة في مختلف المجالات الحيوية، حيث يقوم الطلاب بتكييف خبراتهم الأكاديمية لتقديم إجابات مفصلة ومصممة خصوصاً للقضايا العالمية، كما يسعى العديد منهم إلى جعل حلولهم أكثر توافراً وشمولاً للجميع.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن هذه المبادرة العالمية تستقطب سنوياً نخبة العقول والمواهب المبدعة من أهم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى دبي، لعرض أفكار جديدة قائمة على تكامل جهود الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية، لإيجاد حلول فعّالة توظف الفرص المتنوعة في مختلف المجالات لمواجهة التحديات العالمية وخدمة البشرية.

وقال مؤسس مجموعة داماك، حسين سجواني: «أصبحت دبي اليوم مركزاً عالمياً لاستقطاب أبرز المواهب واحتضان العقول وتبني أفضل حلول التكنولوجيا والأفكار المبتكرة، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرة التي تجسد التزامنا بتهيئة بيئة محفزة للعقول المبدعة، وتحويل الابتكارات الرائدة إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على دولة الإمارات والعالم».

وقال مدير المبادرة، تادو بالداني كارافييري: «نشهد هذا العام توجهاً عاماً نحو الابتكارات التي تُسهّل الوصول إلى الحلول، وتجعلها أكثر سهولةً ويسراً، بحيث يمكن استخدام التقنيات الحيوية التي تُسهم في حل مشكلات العالم الحقيقي في مجالات رئيسة، مثل الرعاية الصحية، وتغير المناخ، والزراعة. وتمثل نوعية المشاركات هذا العام دليلاً على نجاح هذه المبادرة على مدار العقد الماضي، حيث استقطبنا اهتماماً من ألمع العقول وأكثرها قدرةً على تقديم ابتكارات بحثية شاملة ومتخصصة للغاية ومحددة لمعالجة المشكلات الاجتماعية والبيئية الملحة في العالم».

