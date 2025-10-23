7 آلاف مشارك في «شباب يصنعون اقتصاد الغد»

اختتمت المؤسسة الاتحادية للشباب حزمة المبادرات والفعاليات النوعية، التي نظمتها تحت شعار «شباب يصنعون اقتصاد الغد»، ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، بمشاركة أكثر من سبعة آلاف شاب وشابة من مختلف إمارات الدولة، شاركوا في فعاليات «قافلة رواد الأعمال الشباب» و«ملتقى رواد الأعمال الشباب»، في إطار تمكين الشباب الإماراتي من تأسيس مشاريعهم النوعية، وتحفيزهم على الابتكار، كونه خياراً مهنياً مستداماً يسهم في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والإبداع.

وأطلقت المؤسسة خلال فعاليات الملتقى «القائمة الوطنية للمشاريع الإماراتية الحاصلة على علامة «بمجهود الشباب»، والتي تضم أكثر من 100 مشروع وطني يقودها شباب إماراتيون في مختلف القطاعات الاقتصادية الإبداعية والخدمية، كما جاءت أبرز النتائج التي رصدتها القافلة أكثر من 150 مُخرجاً وطنياً، بعد تحليل تطلعات صناع القرار والشباب المشاركين، وتوثيقها ضمن تقرير شامل يتضمن توصيات تدعم بيئة ريادة الأعمال الشبابية في الدولة.

وقال وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «طالما وضعت دولة الإمارات تمكين الشباب في قلب رؤاها التنموية، إذ تنظر إليهم كشركاء أساسيين لبناء المستقبل، والاستثمار في طاقاتهم هو أقصر الطرق نحو ترسيخ مكانة الدولة وجهة اقتصادية تنافسية ومستدامة عالمياً، ومن هذا المنطلق، عملت الدولة على تسخير بيئة تشريعية، تعليمية، وتمويلية متكاملة، تتيح للشباب فرص النمو، والمساهمة الفاعلة في التحولات الوطنية الكبرى».

وأضاف: «ما شهدناه في حزمة (شباب يصنعون اقتصاد الغد)، يؤكد أن شباب الإمارات يمتلكون تطلعات واعدة وأفكاراً نوعية ستُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، لذلك جاءت مشاركتهم في رسم السياسات المستقبلية في مجال ريادة الأعمال لتعزز التجربة الوطنية من خلال الاستماع والتخطيط، ليقودوا الحوار حول الاقتصاد القادم، ويكونوا جزءاً فاعلاً في صنعه، وهو ما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين شباب الإمارات، وترجمة قدراتهم على الابتكار لتحقيق التميز في مختلف المجالات».

من جانبه، أكد مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد النعيمي، أن حزمة المبادرات والفعاليات شكّلت منصة وطنية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والآراء بين الشباب والجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة.

وأضاف: «عملت المؤسسة من خلال القافلة، على توثيق تطلعات الشباب والتعرّف إلى احتياجاتهم الفعلية من دعم وتمويل وتشريعات، وتوثيق الفرص في كل إمارة، ما أتاح لنا صياغة خريطة طريق واقعية تدعم مستقبل ريادة الأعمال في الدولة، وستُشكّل أساساً للمبادرات القادمة، بما يضمن استمرارية الأثر وتوسيع دائرة التمكين الاقتصادي للشباب الإماراتي في مختلف القطاعات، في حين أتاح ملتقى رواد الأعمال مساحة لتبادل التجارب الناجحة، وإطلاق مبادرات نوعية تحقق الاستمرارية في تعزيز مشاركة الشباب ببناء الاقتصاد الوطني». وضمّت القافلة التي جابت إمارات الدولة السبع أكثر من 40 ورشة عمل وفعالية متنوعة، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال الشباب، ومنصات لتعريف الزوار بمبادرات المؤسسة التي تدعم ريادة الأعمال مثل محطة الشباب، والحي الإماراتي، وعلامة «بمجهود الشباب».

سلطان النيادي:

• شباب الإمارات يمتلكون تطلعات واعدة وأفكاراً نوعية ستُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.