العبار: السوق العقارية في دبي قوية ومبنية على أسس راسخة

أكد المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أن «السوق العقارية في دبي قوية وجيدة للغاية ومبنية على أسس راسخة ولا توجد أية فقاعة عقارية».

وأوضح في لقاء له عبر الفيديو، خلال الدورة الأولى من «قمة رويترز نكست الخليج»، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن «دبي تتمتع بسمعة ممتازة ومصداقية كبيرة عالمياً ويأتي الكثيرون لزيارتها والإقامة فيها»، مشيراً إلى أن «الفترة القادمة ستشهد دخول وحدات عقارية جديدة إلى السوق، ما يؤدي إلى حدوث توازن بين العرض والطلب في دبي».

وكشف العبار أن «الشركة» لديها خطط للنمو الخارجي في أسواق رئيسة عدة مثل الولايات المتحدة والهند والصين وأوروبا ومصر.

وحذر من أن الولايات المتحدة تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في وجود نقص حاد في الوحدات السكنية حيث يوجد سكن لدى 50% فقط من الأميركيين، مشيراً إلى أنه يستطيع دخول السوق الأميركية لبناء مشروعات عقارية جديدة بكفاءة عالية عبر تنفيذ مجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ.

وأضاف أيضاً أن نقص المساكن في الولايات المتحدة هو بمثابة «كارثة» ويتعين أن تكون محور اهتمام ترامب، داعياً الولايات والشركات الكبرى إلى العمل معاً لحل هذه المشكلة.

ولفت إلى أن لديه اهتماماً كبيراً بدخول أسواق أوروبا والهند عبر مشروعات مشتركة أو شراء حصص في شركات، لافتاً إلى أن «إعمار» تتمتع بميزات كبيرة، تتيح لها دخول أسواق جديدة أبرزها وجود سيولة مالية كبيرة وديون قليلة.

وشدد على أن «إعمار» استطاعت تنفيذ مشروعات كبيرة حققت نجاحاً كبيراً في مصر خاصة في منطقتي البحر الأحمر والساحل الشمالي، كما نجحت في تحقيق أرباح جيدة للغاية في السوق المصرية، التي وصفها بأنها تتمتع بجاذبية كبيرة في الوقت الراهن.

وقال العبار، إن «مشروع شركته السياحي (مراسي) على البحر الأحمر في مصر، بالتعاون مع مستثمرين سعوديين ومحليين، سيشمل استثمارات بقيمة 17 مليار دولار».

ولفت إلى أن الهند سوق مهمة لـ«إعمار»، وأنه ينظر إلى سبل التوسع فيها وضخ رؤوس أموال عبر مشروعات عقارية مشتركة مع شركاء هناك.

وحول شركة «نون»، قال العبار، إن «(الشركة) دخلت سوق التجارة الإلكترونية من 7 سنوات وتمكنت من المنافسة بشكل جيد في السوق»، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى توسع الشركة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، افتتح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، «قمة رويترز نكست الخليج»، بكلمة ترحيبية أكد فيها قدرة اقتصاد الإمارة على مواصلة النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي ومواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن اقتصاد الصقر يقود المبادرات التي تستهدف بناء اقتصاد المستقبل الذي يتميز بالمرونة والشمول والتنافسية العالمية.

ولفت إلى أن أبوظبي أطلقت 3 مجمّعات اقتصادية متخصصة هي مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة ضمن مبادراتها لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تسهم هذه المجمعات الثلاث بـ162 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتستقطب استثمارات بأكثر من 200 مليار درهم بحلول العام 2045، وتتم حالياً دراسة المجالات الملائمة لإطلاق المزيد من المجمعات في الفترة المقبلة.

وقال رئيس الدائرة، إن «مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بلغت 57% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 43% مساهمة للقطاع النفطي، ما يعد دلالة على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي في الإمارة»، لافتاً إلى أن أبوظبي تخطط لرفع الناتج غير النفطي في الإمارة إلى 80% مقابل 20% للناتج النفطي مستقبلاً.

وأشار الزعابي إلى أن أبوظبي تولي أهمية كبيرة حالياً لتطوير البنية التحتية وزيادة اعتماد الاقتصاد على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المتطورة، مؤكداً أن أبوظبي تخطط لتكون من أكثر المدن الذكية مستقبلاً ودعم بناء مركز مالي قوي وبناء اقتصاد متنوع يعتمد على قطاعات جديدة.