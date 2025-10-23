ذكاء اصطناعي لدعم المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة

وقّعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مذكرة تفاهم وشراكة مع جامعة الشارقة، بهدف تسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير مجالات المختبر الجنائي والطب الشرعي، وتعزيز التعاون في البحث العلمي والتدريب الأكاديمي، بما يخدم تطور العمل الأمني في الدولة، ويواكب توجهات حكومة الإمارات نحو استشراف المستقبل.

وتستهدف الاتفاقية تدريب الطلبة علمياً في تخصصات «المختبر الجنائي» و«الطب الشرعي»، وطرح برامج أكاديمية مشتركة، تسهم في مواءمة المناهج التعليمية مع متطلبات العمل الشرطي الحديث، إلى جانب اقتراح البحوث العلمية والشرطية المشتركة ونشرها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العلمية والمهنية بين الطرفين في مجالات علوم الأدلة الجنائية والتقنيات التحليلية الحديثة.

كما تستهدف الاتفاقية تحقيق أفضل مؤشرات الأداء الاستراتيجية من خلال تطوير منظومة العمل المخبري، وتعزيز الاعتماد على الحلول التقنية المتقدمة في تحليل الأدلة، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحديد الأنماط والأدلة الجنائية الدقيقة.